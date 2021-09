Belgique : une pétition pour soutenir les radios en DAB+

Pour éviter la disparition de 50 à 60% des radios indépendantes d’ici à 2030 et permettre une diffusion pérenne et de qualité en DAB+, la Fédération Radio Z, qui représente plus de la moitié des radios indépendantes, demande d’urgence "un financement annuel récurrent des radios indépendantes à l’instar des aides croissantes accordées chaque année à la presse écrite et aux télévisions locales". À cela s'ajoute, l'exigence d'un accompagnement plus important et une plus grande flexibilité pour constituer un opérateur DAB+ afin d’éviter tout blocage de radios aux profils différents (la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait d'ailleurs désigner la RTBF, dans le cadre de son financement et son statut de service public, comme opérateur des radios indépendantes qui le souhaitent)...