Belgique : les gagnants de l'opération "NRJ Dreambooster"

Le Prix du Public a été attribué à Franck Laurant pour "Civix", une initiative citoyenne, non partisane, étudiante et entièrement bénévole qui vise à renouer les jeunes à la politique. L'objectif à long terme est de fournir des outils pédagogiques vidéos gratuitement accessibles pour les établissements scolaires. Les 3 autres prix du jury NRJ Hello Bank! ont été remis à Alicia Verspecht pour "Kalisana", la première chaîne de Fast-Good durable dont le premier restaurant ouvrira bientôt à Louvain-la-Neuve, à Tristana Pateras qui souhaite mettre en place du "théâtre d'improvisation visuel" avec des comédiens sourds ou malentendants et, enfin, à Marianne Chaufoureau pour un groupe qui est composé de jeunes adultes porteurs d’un handicap mental et est un lieu de transition entre l’école et la vie active.