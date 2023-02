Face à une offre audiovisuelle ultra-dense, la consommation de la radio reste très positive. Néanmoins, il est nécessaire de nuancer : la consommation "traditionnelle" du média via la FM s'amenuise peu à peu, au profit des technologies numériques qui se développent ces dernières années. Le DAB+ et l'écoute en streaming ont le vent en poupe et continuent leur progression dans le paysage belge francophone.