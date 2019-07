Belgique : lancement de Radioplayer sur les enceintes connectées Bose

Radioplayer est au départ une initiative britannique (regroupant la BBC et les radios privées britanniques) qui s’est développée internationalement et rassemble actuellement les radios dans 10 pays. En Belgique, c’est la plateforme coopérative maRadio.be SCRL (de promotion de l’écoute de la radio en numérique DAB+ et sur internet) qui a été la première à importer le concept hors UK et qui a développé la déclinaison belge Radioplayer.be pour les radios francophones à partir de 2014.