Belgique : l'équipe de NRJ rencontre les auditeurs

L’équipe du "Wake Up Show "de NRJ partira à la rencontre de ses auditeurs jusqu'au 15 juin prochain. En effet, dès ce 23 février et une fois par mois, l'équipe de la matinale s'arrêtera dans une région différente en Belgique francophone et donnera rendez-vous aux auditeurs afin de leur offrir "un bon café et de délicieuses gaufres belges bien chaudes". L'occasion pour l'équipe de retrouver son public et de passer un moment convivial avec ceux qu'ils réveillent quotidiennement. Ce sera aussi l’occasion pour les auditeurs d’immortaliser ces retrouvailles via la photowall NRJ avec Julie, Shalimar, JerM et Tanguy.