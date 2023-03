Belgique : des artistes se lancent dans des covers pour NRJ

Cette année aussi, les artistes invités incluent des noms bien connus tels que Mosimann, Cecilia Krull et Typh Barrow, mais aussi de plus jeunes artistes comme Berre, Aime Simone, Lubiana et Saskia. Ils se produiront tous le 5 avril lors d'un concert inédit.

"Le Cover Day est l'un des événements les plus excitants de notre calendrier musical chez NRJ. C'est l'occasion pour les artistes de surprendre le public en revisitant des chansons emblématiques. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative. Les reprises sont toujours une belle façon de rendre hommage aux chansons qui ont marqué notre histoire musicale tout en les réinventant. Nous sommes impatients de voir ce que nos artistes vont nous réserver cette année" a expliqué Khalid Boussouf, responsable de la programmation musicale.