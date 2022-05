Belgique : Sud Radio n'organisera pas de concert à Mons

"Dès son arrivée en 2019, Nicolas Martin (le Bourgmestre de Mons NDLR) a décidé de mettre en concurrence notre concert. Nous avions été consultés et nous avions remporté le marché. Aujourd’hui, il décide d’octroyer un budget de 60 000 € à l’organisateur potentiel en transformant le marché en "concert et diffusion télévisée" mais il ne nous consulte plus. Par principe, cette année, aucune autre Radio privée n’a répondu à l’appel d’offre car les médias privés essaient de respecter les initiatives de chacun et l’ancrage de Sud Radio dans le Hainaut. Nous constatons donc que la ville de Mons donne enfin du budget pour l’organisation et, dans le même temps, nous exclut de ce marché, alors que nous en avons déposé le concept et que nous offrons depuis 30 ans gratuitement le concert et la promotion aux montoises et montois" ajoute la radio.