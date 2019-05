Belgique : Sud Radio dévoile l’affiche de "Doudou en Fête 2019"

Cette année, Sud Radio proposera une affiche mettant les jeunes talents belges à l’honneur. Les artistes internationaux ne seront pas oubliés et – en tête d’affiche – c’est l’un des plus grands covers de Queen, Killer Queen, qui enflammera la Grand- Place, pour surfer magistralement sur le succès du film multi oscarisé "Bohemian Rhapsody". La radio a invité Zappeur Palace (la révélation de la scène pop-rock belge cette année), Bastian Baker (venu de Lausanne, en Suisse), Typh Barrow, Grandgeorge et Mustii.