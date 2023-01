Belgique : Radio Contact muscle sa grille

Par ailleurs, Mademoiselle Luna et Gaëtan Bartosz reviennent avec un tout nouveau concept : "Les numéros 1 de Radio Contact". Durant 2 heures, les deux animateurs partageront leur bonne humeur et proposeront le meilleur de la playlist de Radio Contact. L'émission, diffusée du lundi au vendredi entre 18h et 20h, est construite autour des plus titres des années 80, 90, 2000 et, bien sûr, les tubes du moment.