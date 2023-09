Belgique : Nostalgie veut confirmer son succès

"Nous avons décidé d’apporter des changements importants dans notre grille, des adaptations conséquentes dans nos contenus et nos différentes offres tant digitales que linéaires. Plus divertissante, plus moderne, plus engagée dans son époque, Nostalgie ose se remettre en question et propose la rentrée la plus riche en nouveautés depuis très longtemps" explique Jean-François Pottier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique. "Je voudrais insister sur la place particulière qu’ont les auditeurs dans nos différentes réflexions. Cette nouvelle grille des programmes prouve plus que jamais qu’ils·elles sont au centre de nos préoccupations, que ça soit par le biais de l’interactivité à l’antenne, via les réseaux sociaux ou par le nombre d’actions de proximité que nous allons réaliser et faire croître encore".