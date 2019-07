Belgique : NGroup passe de 2 à 4 radios

Désormais, Marc Vossen mise sur une marque supplémentaire : Goldie. "Elle permettra à notre groupe de toucher toutes les générations, de 7 à 77 ans. Avec nos 4 réseaux, nous devenons le groupe privé le plus présent dans le paysage audiovisuel de la FWB. De plus, nous apportons la preuve que nous croyons au DAB+, que nous sommes prêts à investir sur le long terme" a expliqué Marc Vossen. "En créant un média généraliste musical inexistant à ce jour, nous voulons divertir et servir la génération grandissante des 60+ au travers d’un accompagnement bienveillant, joyeux et utile. Le projet de Goldie est donc d’informer les seniors de façon pratique sur des sujets qui leur sont spécifiques. Goldie n’est encore à ce jour qu’un nom de code provisoire, il s’agit d’une nouvelle marque créée entièrement en Belgique" explique NGroup. Grâce à la création de ce format radio consacré aux 60 et plus, NGroup souhaite créer "une véritable complémentarité dans les différentes marques du groupe et toucher l’ensemble des publics cibles belges francophones".