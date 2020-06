Belgique : Julie Taton arrive sur NRJ

"Je suis ravi de l’arrivée de Julie Taton dans l’équipe NRJ. Son authenticité, son naturel et son grand cœur nous ont séduits directement. Julie est "LA" personnalité "rock’n roll" que nous recherchions pour rejoindre le "Wake Up Show" aux côtés de Shalimar, Tanguy et JerM. Aujourd’hui, plus encore qu’hier, les belges ont besoin d’accompagnement. Avec l’arrivée de Julie, nous souhaitons encore plus capitaliser sur la matinale dès la rentrée en remplissant pleinement la mission de NRJ : divertir et accompagner nos auditeurs avec des personnalités fortes et des shows innovants comme le "Wake Up Show", "C'Cauet" ou encore "les Fous Duroy". Cette nouvelle collaboration est totalement en phase avec la nouvelle stratégie déployée depuis la rentrée 2019 et démontre toute l’ambition de NRJ" a, pour sa part, expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique.