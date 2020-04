Belgique : Fun Radio renforce sa position chez les 12-34 ans

Depuis le 18 mars dernier, sur Fun Radio Belgique, des E-peros sont organisés avec les auditeurs et en présence d’artistes de renommée internationale. Des moments d’échanges et de bonne humeur, où les auditeurs ont entre autres eu l’occasion partager l’apéro virtuellement avec Lost Frequencies, Will I Am des Black Eyed Peas, Marwa Loud ou encore notre DJ belge Henri PFR… Chaque jour ce sont aussi des cours de cuisine, des séances de sport ou d’autres activités et jeux qui sont proposés exclusivement sur les réseaux sociaux et sur la FUN Vision.