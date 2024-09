Belgique : Bel RTL sort de ses studios

Dès 7h, les auditeurs retrouveront Sandrine Dans et Thomas de Bergeyck pour un "Bel RTL matin" spécial qui donnera la parole à ceux qui font le quotidien des communes avec des projets inédits ou des expériences originales pour répondre aux défis actuels. À partir de 8h30, Benjamin Maréchal prendra le relais avec son émission "Ils mériteraient d’être dans le journal" et recevra ceux qui ont une histoire ou un parcours particulier à partager.

Première étape, Bel RTL s’installera à Nivelles, où Thomas de Bergeyck et Sandrine Dans animeront la matinale en direct depuis l’hôtel de ville. Le bourgmestre de Nivelles sera l’invité de Martin Buxant pour discuter des problématiques locales et répondre aux questions des habitants.