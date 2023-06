Belgique : Bel RTL de retour sur le podium

Pour Guillaume Collard, directeur de RTL Belgium : "Cette vague nous conforte dans notre stratégie et les choix posés depuis un an pour faire en sorte que Radio Contact consolide son leadership et que Bel RTL retrouve le podium sur la cible commerciale 18-54 ans. Les résultats sur les 12 ans et plus sont aussi satisfaisants avec une très belle 2e place pour Radio Contact et Bel RTL qui est maintenant 4e. Ces résultats montrent aussi la capacité des équipes à se réinventer, à oser et à innover. Bravo à Frédéric, à ses équipes et à tous nos collègues, c’est un travail d’équipes. C’est évidemment un trend positif, à nous de le consolider sur le long terme et à continuer de faire plaisir aux auditeurs. Je suis d’ailleurs convaincu que nos grilles d’été et surtout de rentrée vont s’inscrire dans cette logique".