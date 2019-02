Bel RTL sort son camion-tirelire pour l'opération Pièces Rouges

Le samedi, les auditeurs de Bel RTL, Bérénice et Léon Lebouchon, seront présents pour une émission en direct, depuis les différents points de récolte, de 13h à 16h. Et c’est dans la province de Namur que la récolte commencera. La capitale wallonne sera la première province à accueillir chaque jour le camion-tirelire. Il se déplacera ensuite dans le Hainaut, à Bruxelles, dans le Brabant-Wallon, à Liège et enfin au Luxembourg. Le camion-tirelire de l'opération Pièces Rouges passera par la province du Hainaut (du 4 au 8 mars), puis par la province de Bruxelles et Brabant Wallon (du 11 au 15 mars), par la région liégeoise (du 18 au 22 mars) et par la région luxembourgeoise (du 25 au 29 mars) avec une émission en direct le samedi 30 mars.