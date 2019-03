Bel RTL donne le rythme du carnaval

Le carnaval est très apprécié du public mais aussi des animateurs de Bel RTL comme l'exprime Fabrice Collignon : "Moi je suis un grand carnavaleux. Carnaval, c’est l’occasion de se retrouver entre amis, en famille à la même période de l’année, au même endroit. Participer au carnaval de sa région, c’est un réel retour aux sources. Mon meilleur souvenir reste les 6 années passées en tant que "Gilles de Binche". Les huitres, le champagne, l’ambiance, le partage… que des moments mémorables".

Bel RTL enverra, pour la première fois, sa fanfare à la Calamine (jusqu'au 5 mars), Bastogne (ce 3 mars), Charleroi (ce 5 mars), Nivelles (du 9 au 11 mars), Schaerbeek (le 30 mars), Stavelot (le 30 mars et le 1er avril) et Fleurus (les 21 et 22 avril).