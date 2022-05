Bel RTL : 30e édition des Disques d'Or du Télévie

Comme depuis la première édition, l’irremplaçable Christian De Paepe sera aux commandes de l'émission, accompagné d'un commissaire-priseur, pour adjuger les ventes au profit du Télévie. Durant toute la matinée, 11 animateurs de Bel RTL et de RTL TVI se succèderont à l'antenne pour présenter les 11 disques d'or et faire monter les enchères le plus haut possible.

Une fois encore, Les Disques d'Or du Télévie consacre des albums dont la réputation n'est plus à faire. Parmi ceux-ci, on retrouve un disque d'or dédicacé par Ed Sheeran, un disque de platine par Angèle ou ecnore le disque d'or "Vise le ciel" par Francis Cabrel...