Bel RTL : 1 million d’euros récoltés grâce aux Disques d’or du Télévie

Émotion aussi pour l'animateur Christian De Paepe grâce à la solidarité et au partage dont ont fait preuve les auditeurs de Bel RTL. "En cette année particulière, on se posait beaucoup de questions en débutant les Disques d'or. On a ajouté du possible à l'impossible grâce à nos auditeurs et généreux donateurs : 1 million d'euros pour la recherche contre le cancer, c'est merveilleux."

Onze Disques d'or ont été vendus. L'album "Johnny" de Johnny Hallyday a atteint la somme de 400 000 euros tout comme l'album "Brol" d'Angèle (7 fois disque de platine). 40 000 euros pour "VersuS", disque de platine de Vitaa et Slimane ou encore 65 900 euros pour "Pyramide" le disque d'or de M.Pokora.