Bauer Media Audio arrive sur le marché portugais

MCR est l'un des principaux groupes de radio du Portugal. Selon "Paysages médiatiques", il affiche les temps d'audience quotidiens moyens les plus élevés par rapport aux autres groupes de médias du pays. Son portefeuille comprend 4 des 10 radios les plus écoutées du pays. Selon MCR, Rádio Comercial a été le leader de l'audience au cours des 10 dernières années, M80, la troisième station de radio la plus écoutée à l'échelle nationale et la deuxième dans la région du Grand Lisbonne. Le groupe comprend également la station jeunesse Cidade FM, deux stations de niche, Smooth FM et Vodafone FM, et un portefeuille numérique comprenant 30 stations de radio numériques et plus de 60 podcasts.