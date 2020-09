Bass&FastProduction et Christophe Bordet lancent le MédiaTruck

"Nous avons complètement transformé ce véhicule, de nos propres mains, pour en faire un studio de 12 m²" explique Christophe Bordet. "Nous avons investi dans le matériel et, maintenant, le Média Truck est prêt pour accompagner les projets de proximité, présentiels et ou digitaux, émissions, animations, chaînes YouTube pour des diffusions enregistrées ou en direct. À l'heure où les Français sont en colère, ou ils ont besoin de s'exprimer, le studio mobile vient à eux pour leur donner la parole".L'outil est portée par la société Bass&FastProduction qui propose également la création de webradio, de podcasts et du Media Training.Parmi les projets en cours, le lancement de la chaîne YouTube (La Causerie) qui va proposer des interview longues de personnalités politiques et de personnalités du monde culturel sur "un ton chaleureux et bienveillant pour aller à l'encontre des médias hargneux et sans fonds qui ne font que survoler les problèmes du pays".