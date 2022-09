Bababam et upday France valorisent les podcasts

upday se présente comme l’application d’actualités la plus populaire en Europe avec 25 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans 34 pays. En France, upday compte plus de 4 millions d’utilisateurs actifs mensuels dont plus de 800 000 par jour.De son côté, Bababam qui a développé une plateforme web de podcasts avec 24 millions d’écoutes générées depuis son lancement en 2020 - et utilisée par les plus grands médias français : Le Parisien, 20 Minutes, Eurosport, Futura, Elle, Capital, Télé-Loisirs, et bien d’autres - diffusera tous les jours une "sélection upday” sur bababam.com