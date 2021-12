BNJ FM : l’action "Sapin solidaire" renouvelée

Toujours en partenariat avec la Chaîne du Bonheur qui célèbre cette année ses 75 ans, les radios de l’Arc jurassien font à nouveau appel à la générosité de leurs auditeurs et des entreprises de la région pour aider les enfants qui en ont besoin lors de trois journées spéciales "Sapin solidaire" : sur RJB , ce 15 décembre de 6h à 18h, sur RFJ , ce 16 décembre de 6h à 18h ainsi que sur RTN , ce 17 décembre de 6h à 18h"Nos collaborateurs, tous secteurs confondus, se mobiliseront pour proposer des programmes festifs, lancer des appels aux dons et décorer le sapin au fur et à mesure des dons reçus" souligne le réseau de radios de l'Arc jurassien.