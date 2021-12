BCE reçoit un trophée pour le projet IP de Radio France

BCE, pionnier des infrastructures média sur IP, a pris en charge la partie média. Pour Radio France, l’architecture réseau est basée sur la norme ST 2110 et construite autour d’un système multimédia IP redondant, connecté à tous les équipements des terminaux : directement via IP ou via une passerelle lorsque l’équipement n’est pas natif IP. Un système de contrôle de diffusion gère tous les équipements audio et vidéo ainsi que les opérations et une plateforme de surveillance supervise l’infrastructure pour mesurer son efficacité et fournir des diagnostics qui pourront être utilisés par l’équipe de support.

À ce jour, Radio France est premier groupe média français à avoir migré l’entièreté de ses activités vers une infrastructure totalement IP.