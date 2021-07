BBC Sounds lance Audio Lab pour les podcasteurs

Cette initiative est un programme de développement rémunéré avec un pack complet, comprenant une formation sur mesure de la BBC Academy, un mentorat et un soutien à la production de BBC Audio, ainsi que tout le marketing et la promotion des meilleures idées pour aider à amplifier des histoires inédites avec de nouvelles perspectives. Audio Lab est ouvert à tous et accueille particulièrement les idées de créateurs audio de groupes sous-représentés à travers le Royaume-Uni, notamment les minorités ethniques ; LGBTQIA+, handicapés ou issus de milieux socio-économiques inférieurs.Pour guider les candidats, Audio Lab organise également une série de masterclasses de podcast animées par la productrice de BBC Sounds, Leanne Alie et soutenue par la BBC Academy.