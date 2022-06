BBC Central Square ouvre ses portes au public

"Donner à notre public la chance de voir où et comment certains de leurs programmes préférés sont produits et diffusés a toujours fait partie de la vision de Central Square. C'est l'occasion pour tout le monde – de toutes les communautés et de tous les horizons – d'en savoir plus sur ce qui se passe dans les coulisses et de stimuler l'intérêt et la discussion" a indiqué Rhuanedd Richards, directeur de BBC Cymru Wales.Plus d'infos, ICI