Azur FM, un travail de fourmi pour les élections municipales

Mais Azur FM est allé encore plus loin, mettant sur pied un partenariat inédit avec la presse quotidienne régionale (L'Alsace et les Dernières Nouvelles d'Alsace) pour organiser plusieurs débats radiophoniques, en public ou en studio. Ainsi, les quatre têtes de liste en lice pour la mairie de Sélestat ont débattu devant plus de 450 personnes, au complexe culturel des Tanzmatten. Enfin, la radio propose dimanche soir une soirée électorale, dès 20h, avec résultats, commentaires et réactions des candidats en direct. Le dispositif s’appuie sur le réseau de bénévoles de la radio, déployé sur le terrain, dans la plupart des mairie de la zone de diffusion.

Plus de 100 000 personnes ont l’habitude d’écouter Azur FM, 1ère Radio Associative d’Alsace (Médiamétrie - Public des Associatives Janvier - Juin 2019).