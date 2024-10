Azur FM face aux coupes du FSER : Franck Jehl évoque "une perte insoutenable"

LLPR - On sent les radios associatives particulièrement mobilisées. N’est-ce pas le début d’une nouvelle ère pour la radio locale qui débute ?

FJ - J’ai eu l’occasion, de par mon implication à la CNRA, de mener de nombreux combats, au fil des années, car ce n’est pas la première fois, qu’il est question d’une baisse du FSER. En revanche, c’est la toute première fois que ces radios sont attaquées avec une telle violence. Personne ne pourrait sortir indemne d’une telle baisse. C’est la raison pour laquelle, par instinct de survie, c’est la quasi totalité des radios qui se sont mobilisées ! Et force est de constater que l’ensemble de la classe politique, à l’exception d’un groupe parlementaire qui est resté silencieux, s’est ému d’une telle coupe sombre. Il faut espérer que le gouvernement ne soit pas sourd et tienne compte de l’avis général.