Aux États-Unis, le NAB Show est annulé

Plus de 1 600 exposants devaient y participer et plus de 90 000 visiteurs devaient transiter par Las Vegas du 18 au 22 avril. À l'instar des Radiodays Europe qui ont été annulés (lire ICI ), le NAB Show n'aura donc pas lieu cette année : "Afin de répondre aux préoccupations des parties prenantes en matière de santé et de sécurité et en consultation avec les partenaires de l'industrie des médias et du divertissement, nous avons décidé de ne pas aller organiser le NAB Show en avril. Nous envisageons actuellement un certain nombre d'alternatives potentielles pour créer la meilleure expérience possible pour notre communauté" a précisé hier Gordon H. Smith Président de l'organisation.