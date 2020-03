Les Radiodays Europe décident de reporter l'événement

Cette décision intervient après une consultation approfondie pour assurer la santé et la sécurité des participants, conférenciers, partenaires commerciaux et personnels. "Alors que la crise mondiale des coronavirus s'intensifie et que les préoccupations concernant les voyages, les grands rassemblements, etc. augmentent, il est impossible pour l'équipe des Radiodays Europe d'organiser un événement pour le moment" annonce le Comité directeur. "Nous sommes conscients de l'impact de cette décision et nous exprimons nos remerciements pour tout le soutien de nos participants et partenaires au cours des années qui ont fait des Radiodays Europe le lieu de rencontre pour le monde de la radio et de l'audio".





Les nouvelles dates des Radiodays Europe au Portugal devraient être publiées ultérieurement.