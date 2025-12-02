Au Portugal, TikTok s’invite sur le podium des 15-24 ans €

Le suivi des figures publiques par plateforme au Portugal (2015–2025) : Instagram 85.5% des utilisateurs concernés, près de 94% chez les 15–24 ans, leadership acquis en 2019. Facebook 34.5% dans la base globale, 4ᵉ position sur les 15–24 ans. YouTube 15.4% des citations, 2ᵉ plateforme chez les jeunes. TikTok 3ᵉ canal cité par les 15–24 ans © Marktest.
- ⛬ MENU
- Alors là, Chapeau !
- Petites annonces
- ANTENNE
- INDUSTRIE
- MONÉTISATION
- DIGITAL
- ---------
- S'abonner / Adhérer
- ---------
- Agenda Audio&Radio
- Boutique
- PodcastMagazine.fr
- RedTech.pro
- Annonces
- Le MAG
- Club HF
- Pub