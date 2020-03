Ausha lève 1.2 M€ pour asseoir sa position en France et s’étendre en Europe

Le tour de table a été mené par deux fonds régionaux Nord France Amorçage et IRD Gestion (par l’intermédiaire de son fonds Nord Création) et suivi par 5 Business Angels de renom, dont Alexandre Boucherot, CEO et co-fondateur d’Ulule, Manuel Dorne (Korben et Yeswehack) , Wilfrid André (ex Alice Délice), Nima Karimi (ex Digital & You) et Jean-Baptiste Defossez (Karafun).

Avec cette première levée de fonds, Ausha a deux objectifs majeurs. Le premier, un enjeu d’expansion : asseoir sa position de leader en France, avec notamment l’ouverture d’un bureau à Paris et poursuivre ensuite sa croissance en Europe. Le second est un enjeu produit : poursuivre l’amélioration de la plateforme en aidant les podcasteurs à développer la visibilité de leur production. Les nouvelles fonctionnalités porteront notamment sur la création d’outils de data et de développement d’audience.