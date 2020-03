Ausha : Jennifer Han nommée à la direction du marketing

Jennifer Han y raconte de manière romancée l’histoire personnelle des chefs qui l’ont touché au coeur et à l’estomac. C’est par cette activité qu’elle rencontre les équipes d’Ausha qu’elle décidera ensuite de rejoindre. Dans son parcours de formation, Jennifer Han est titulaire d’un double masters en Marketing International et stratégies de Communication, diplômée en 2013 de l’ESC Tours-Poitiers et de la London Metropolitan Business school.

Forte de son expertise en stratégie Marketing, Jennifer Han a pour missions principales de renforcer le branding d’Ausha, de développer l’offre produit et de propulser les plans de communication de la marque au niveau international. Elle sera aussi en charge de superviser la création du futur campus parisien et de constituer l’équipe Marketing.