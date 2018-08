Audiopole importe désormais les moniteurs de signaux vidéo Leader

La nouvelle série ZEN intègre les dernières technologies pour mesurer des signaux vidéo jusqu’en 12G-SDI ainsi que des signaux vidéo sous IP. L’analyse de couche physique intègre la mesure de l’œil et la gigue jusqu’en 12G-SDI. L’affichage, forme d’onde, vecteur, image vidéo est entièrement configurable suivant vos préférences.

Les moniteurs de signaux Leader font référence en captation vidéo (cars vidéo, tournage), en post-production (film ou vidéo), en mastering et diffusion de signaux TV.

De nombreuses fonctions originales (visualisation HDR entre autres) en plus de la visualisation forme d’onde et vecteur scope permettent une analyse facile et intuitive du signal en temps réel pour agir rapidement sur les réglages de la caméra ou de l’éclairage.