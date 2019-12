Audion nomme Sébastien Damande "Head of Publisher"

"Nous sommes ravis d’accueillir Sébastien Damande chez Audion. Son parcours et sa connaissance du secteur publicitaire seront de véritables atouts pour atteindre nos objectifs de croissance. Ce recrutement s’inscrit dans notre volonté de structurer le marché français du podcast et de proposer nos technologies à un maximum d’éditeurs pour leur permettre de donner de la valeur à leur contenus" a souligné Kamel El Hadef, cofondateur d’Audion.Créée en 2018 par Kamel El Hadef et Arthur Larrey, Audion propose une technologie capable d’automatiser la diffusion et et d’adapter une publicité au contexte géographique (localisation, météo) et au contenu du podcast "pour garantir une publicité fluide et respectueuse de l’expérience utilisateur".