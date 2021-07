AudioValley : une hausse de 50% du chiffre d’affaires

"Il est certain que plusieurs partenariats signés en 2020 avec des éditeurs amènent aujourd’hui des résultats. Et nous continuons convaincre de nouveaux partenaires d’utiliser nos solutions de monétisation. La dynamique de croissance de notre chiffre d’affaires va continuer car nous bénéficions d’une technologie reconnue, notre inventaire est de qualité et le marché publicitaire est de plus en plus demandeur d’audio digital. Nous avons également recruté plusieurs talents et redynamisé nos équipes. Nous travaillons aussi activement la transformation de Jamendo en société de service complète pour les artistes – dont la gestion de droits – que nous devrions finaliser d’ici la fin de l’année. Nous sommes donc confiants sur la persistance d’une croissance soutenue pour la suite de 2021" a expliqué Alexandre Saboundjian, directeur de AudioValley.