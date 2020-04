Audio digital : performances de RMC et BFM Business

"Ces résultats exceptionnels, obtenus dans la période où le pays est passé en confinement total (17 mars), a privé bon nombre d’auditeurs de l’écoute en voiture et de l’actualité de nombreux événements programmés comme les élections municipales ou encore les rencontres sportives. Ils démontrent la vivacité du média dans ces conditions extrêmes. La période, marquée par une très forte attente en matière d’information économique, prouve l’attrait de BFM Business pour un public plus large et la valeur refuge que constitue cette marque pour les Français. Ils confortent également le groupe Altice Média dans sa stratégie de développement pluri-média Radio / TV / Digital anticipant depuis plusieurs années l’évolution des modes de consommation de la radio" souligne un communiqué.