Les radios les plus écoutées sur le web en mars 2020

En mars dernier, 3 nouvelles marques ont rejoint le classement de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias : Flash FM, MTI et TFM, du groupement des Indés Radios. Pas de grands bouleversements au sein de ce nouveau Top 20, un classement mensuel tenu par France Inter, RMC, franceinfo, NRJ et FIP, cette dernière intégrant le Top 5 en lieu et place de France Culture. On notera aussi l'arrivée dans les 20 premières places du réseau Outre-mer La 1ère et de Radio Public Santé alors que BFM Business, Latina, Djam Radio et NRJ Hits ont temporairement disparu.On retiendra également les volumes importants d'écoute générés par les groupes : plus de 73 millions pour Radio France avec 77 radios ou encore plus de 37 millions pour NRJ Group avec 803 flux différents.L'ensemble des résultats est visible ci-dessous ou accessible ICI