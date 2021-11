Audiences radio : on remet les compteurs à zéro

Sans jouer les Cassandre, il y a fort à parier que le média souffre d’une concurrence plus féroce encore qu’elle ne l’est aujourd’hui. On peut d’ailleurs parier sur toujours plus d’offres et de flux dans les prochaines années. Et même imaginer, une guerre sans pitié. Ce sera probablement tout bénef pour l’auditeur. Chez les opérateurs, ces derniers doivent s’attendre à un tassement et à morcellement des audiences. Et, probablement y laisser des plumes notamment s’ils ne font pas le choix d’investir dans le digital. La radio est à la croisée des chemins mais c’est l’auditeur (celui qui a 20 ans aujourd’hui) qui aura le dernier mot quand il en aura 40, demain.

Pour autant, il se trouve que la radio reprend ce matin du poil de la bête avec 40 665 000 auditeurs au compteur. Un gain de 1 602 000 million.