Audience record pour la plateforme BBC Sounds

Plusieurs podcasts lancés ce trimestre figurent parmi les plus écoutés sur BBC Sounds. C'est le cas de "The Coming Storm", podcast le plus populaire sur BBC Sounds. "Newscast" a été le deuxième podcast le plus écouté et "Ukrainecast," qui a été lancé avec Victoria Derbyshire et Gabriel Gatehouse lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, a été le troisième podcast le plus écouté sur BBC Sounds, ce trimestre. Parmi les autres nouveaux podcasts qui figurent dans le Top 10 : "Poutine", une série sur l'histoire de Vladimir Poutine, "Death by Consipracy," une enquête de Marianna Spring sur la façon dont un homme a été entraîné dans les théories du complot en ligne, et "Fairy Meadow "dans lequel Jon Kay enquête sur le cas de Cheryl Grimmer disparue sur une plage australienne en 1970.

Un total de 288 millions de téléchargements de podcasts à travers le monde a été enregistré au cours de ce trimestre. À l'international, "Global News Podcast" (BBC World Service), "The Documentary" (BBC World Service) et "Woman's Hour" (Radio 4) ont été les plus populaires.