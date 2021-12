Audience : l'écoute sur les supports numériques en hausse

La radio renforce sa présence sur les supports numériques : chaque jour, 15.5% de la population écoute la radio sur un support numérique, soit 8.5 millions d’auditeurs (près de 650 000 de plus en 1 an). Le téléphone mobile reste le premier des supports numériques utilisés pour écouter la radio avec 5 millions d’adeptes quotidiens, soit plus 600 000 auditeurs gagnés en 1 an.

L’audience radio continue de progresser également sur les enceintes à commande vocale qui rassemblent chaque jour près de 1.1 million d’auditeurs, soit plus de 200 000 auditeurs gagnés en 1 an.