Audience : Skyrock poursuit son ascension

"Ces excellentes performances montrent l’attrait multigénérationnel de son format" souligne un communiqué. Skyrock est ainsi première radio des moins de 35 ans, toutes radios confondues, première radio privée des moins de 65 ans urbains et deuxième radio privée des 25-49 ans. Ces bons résultats sont notamment portés par ses émissions emblématiques. "Le Morning de Difool" est le premier morning de la nouvelle génération (première radio des moins de 25 ans), avec 1 436 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque matin et affiche une progression de sa part d’audience de 15% sur un an. "Planète Rap" de Fred est en progression de 18% sur un an avec 186 000 auditeurs grâce notamment aux émissions consacrées aux artistes majeurs de la scène urbaine tels que Ninho et Orelsan.