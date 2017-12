Audience CSP+ : "ces accros de l'audio digital"

Ce nouveau webinar, proposé et organisé par Xavier Filliol et Nicolas Moulard, s'intéressera à l'audience des CSP+. Avec d'abord, des données de cadrage Médiamétrie par Julie Terrade, Directrice de Pôle National Radio. Cette conférence réunira Next Régies, Frédéric Degouy, Directeur Marketing et Revenu Management à NextFM, Vincent Buffin, CEO à Ketil Media ou encore Marianne le Vavasseur, Directrice Régie Pub à Deezer.Comme d'habitude, à condition de vous inscrire ( ICI ), vous pourrez suivre les débats et l'intégralité de ce webinar diffusé en LiveStream sur Facebook grâce à Broadcast Associés. Ou y assister sur place avec un accueil café-croissant dès 8h30...