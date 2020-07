Audemat DAB Probe : nouvelles options disponibles

"Avec cette nouvelle version, le rapport fonctions/performances/prix de l’Audemat DAB Probe est encore plus compétitif. C’est une solution évolutive et adaptable aux différents cas terrain pour garantir la remontée des informations utiles sur la qualité et la continuité des services diffusés" a indiqué Simon Daniels, responsable commercial chez WorldCast Systems.

Rappelons que WorldCast Systems conçoit et développe des solutions de diffusion destinées aux opérateurs de réseaux, aux autorités de régulation et aux fournisseurs de contenu dans les domaines des médias, de la radio et de la télévision. WorldCast Systems fait partie du groupe WorldCast et emploie environ 100 personnes dans le monde. Avec son siège situé à Bordeaux-Mérignac, et des bureaux à Belfast, Miami et Kuala Lumpur, le groupe réalise plus de 85% de son chiffre d’affaire à l’international.