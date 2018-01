Assistez à la finale des Jeunes Talents de la radio

Ce vendredi 26 janvier à partir de 17h, le Salon de la Radio accueille la finale des Jeunes Talents de la Radio et du Net. Une nouvelle édition proposée par Rémi Castillo qui réunira 9 finalistes dans 3 catégories différentes. Le public y est invité pour soutenir et encourager ces jeunes animateurs, chroniqueurs et journalistes.