Apprenez à vendre des offres "Radio + Facebook"

Vous ressentez une baisse du chiffre d’affaires radio depuis quelques mois ? Les commerciaux sont en difficultés face à des annonceurs qui remettent en question leurs habitudes de communication traditionnelle ? Vos clients sont de plus en plus tentés par la publicité sur Facebook, pas chère et mesurable ? Attention, le phénomène devrait s’amplifier. Pour y parvenir, Michel Colin organise une nouvelle formation "Radio + Facebook".