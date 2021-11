Apple ouvre un studio radio à Paris

Situé sur l’emblématique Avenue des Champs-Élysées, ce studio doté d’équipements de pointe sera le lieu de création des contenus originaux locaux à l’image des autres studios Apple Music à Los Angeles, New York, Nashville et Londres. "La France occupe une place particulière dans mon cœur" a expliqué Tim Cook, le dirigeant d’Apple. "Chaque fois que je m'y rends, je suis inspiré par cette communauté d'artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d'Apple en France avec nos équipes locales et les clients et communautés qu'elles servent".