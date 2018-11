Appel en DAB+ à Paris, Marseille et Nice

Dans le détail, à Paris, 11 places sont disponibles sur des allotissements intermédiaires, une large zone couvrant un « grand Paris » allant jusqu’à Meaux, Fontainebleau, Etampes, Mantes la Jolie, Beauvais ou encore Compiègne. 12 places sont également disponibles sur les allotissements locaux couvrant Paris intra-muros et quelques villes limitrophes. À Marseille, 12 radios peuvent être ajoutées sur les allotissements intermédiaires couvrant non seulement la cité phocéenne mais également Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, les portes d'Avignon et Orange. 12 places sont également disponibles en allotissement local couvrant Marseille et son agglomération, qui inclue Aubagne, Marignane et Aix.Enfin, Nice peut accueillir 4 nouvelles radios en étendu, 5 en intermédiaire et 11 en local. Une belle opportunité alors que nos voisins italiens développent actuellement le DAB+ à grande vitesse.Les dossiers doivent être déposés ou être envoyés au CSA d’ici le 16 janvier 2019. Plus de renseignements sur le site du CSA