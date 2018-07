Appel à projets des entreprises de l'audiovisuel public

Pour la première fois et dans le cadre des réflexions menées ces derniers mois sur le renforcement des coopérations entre médias publics, France Télévisions, Arte France, l’Ina, Radio France, France Médias Monde et TV5Monde unissent leurs compétences, leurs moyens de production et de diffusion pour lancer ensemble un appel à projets autour des écritures numériques, à destination des producteurs et créateurs résidant en France.

Principaux acteurs français du soutien à la production des nouvelles formes d’écriture, les six entreprises de l’audiovisuel public intensifient leur coopération pour proposer au public des regards originaux sur notre monde, innover et faire émerger de nouveaux talents.