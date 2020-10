Apolline de Malherbe : "Je suis heureuse et concentrée !" €

Une page se tourne à RMC. Après 19 ans de règne, Jean-Jacques Bourdin passe la main et c’est son ancien joker, Apolline de Malherbe, qui hérite du trône. "Ça s’est fait comme une évidence pour le groupe, confie-t-elle. C’est une matinale que je connais, les auditeurs, eux, me connaissent et m’ont même progressivement fait une place, accueillie. Jean-Jacques reste dans la maison puisqu’il conserve l’interview politique. Tout ça s’est fait de manière assez naturelle."



Photo de couverture © Abacapress/Eliot Blondet.